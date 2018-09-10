ДТП в Одессе: суд избрал меру пресечения водителю BMW

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 27-летнего водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области (прокурор Анатолий Русу, процессуальный руководитель в деле по факту ДТП) взят под стражу без права на залог 27-летний водитель BMW, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября текущего года", - написала Сарган.

Как сообщалось, 8 сентября в Одессе водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, допустил столкновение с автомобилем Skoda. От удара BMW перелетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 55-летняя женщина и 52-летний мужчина, один человек в очень тяжелом состоянии, его личность пока не установлена.

Была также травмирована 20-летнюю пассажирка BMW, 30-летняя женщина и курсант, стоявшие на обочине.

9 сентября прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.