В Запорожье произошел пожар в трамвае

Пожар произошел в трамвае на остановке городского транспорта в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.

"10 сентября в 10:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на остановке городского транспорта "Тепличная" г. Запорожье произошло возгорание в трамвае", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что горит трамвай, который состоит из одного вагона на общей площади 2 кв.м. Пожар локализован в 11:04, а в 11:07 - полностью ликвидирован. После этого провели пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания. Удалось предотвратить распространение огня на более значительную площадь. На момент возникновения пожара пассажиров в трамвае не было.