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Депутата Днепропетровского облсовета задержали на взятке

Депутата Днепропетровского облсовета задержали на взятке
19:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: vppdr.gp.gov.ua

Новости Украины: Депутата Днепропетровского облсовета задержали на взятке 12 тыс. долларов.

Правоохранители уличили во взяточничестве депутата Днепропетровского областного совета (фракция "Украинское объединение патриотов – УКРОП), которая является также учредителем и директором ООО "Эксперт-Групп".

Как сообщается в понедельник на сайте Военной прокуратуры Южного региона Украины, досудебное расследование установило, что депутат облсовета, которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт-Групп", весной 2018 года уже получила от гражданина К. первую часть неправомерной выгоды в сумме $6 тыс. за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области – речь идет о получении распоряжения на разработку проекта землеустройства и его утверждения.

10 сентября во время передачи второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды в $6 тыс. чиновницу разоблачили правоохранители.

Проводятся неотложные следственные действия. Военная прокуратура решает вопрос о задержании депутата облсовета в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Согласно информации на сайте Днепропетровского облсовета, депутатом от фракции "УКРОП", директором ООО "Эксперт-Групп" является Татьяна Юревич.

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Новости Украины, Взятка, Депутат Днепропетровского облсовета, Коррупция.
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