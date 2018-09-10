В харьковской автошколе, где училась Зайцева, провели обыски

Киевский райсуд Харькова дал разрешение на наложение ареста на имущество, принадлежащее ЧП "Транстур" - автошколе, в которой училась фигурантка резонансного ДТП Елена Зайцева.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Отмечено, что 28 августа 2018 года в суд поступило ходатайство следователя, согласованное с прокурором, о наложении ареста на имущество, которое принадлежит ЧП "Транстур" и которое было изъято во время обыска 27 августа.

В ходатайстве следователь объяснил, что полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.367 УК Украины - "Служебная халатность". В ходе этого досудебного расследования выясняются обстоятельств проведения автошколой обучения водителей категории "В", в том числе и Зайцевой, с 2 октября 2015 года до 27 ноября 2015-го.

По данным следствия, Зайцева не посещала занятия, потому что пересекала госграницу Украины с 8 октября 2015 года до 11 октября 2015-го. Следователи обнаружили факты "ненадлежащего исполнения должностными лицами ЧП "Транстур" должностных обязанностей по организации учебного процесса, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан".

Суд разрешил удовлетворить ходатайство и наложить арест на изъятое при обыске имущество ООО "Транстур", а именно выписку из банка за период с 2 октября 2015 года по 27 ноября 2015-го, протокол группы №41 от 27 ноября 2015 года экзаменационной комиссии учебного заведения по подготовке и переподготовке водителей.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что следствие в этом уголовном производстве продолжается. Однако следователи пока не обнародуют никакой информации и обещают сделать это позже.