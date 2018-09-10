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В Киеве ученик избил учительницу ножницами

Скорая помощь
21:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ученик 8 класса агрессивно отреагировал на негативные результаты самостоятельной работы прямо на уроке – он проломил голову стулом и порезал учительницу ножницами.

В столичной школе ученик ударил учительницу стулом по голове, а затем несколько раз ударил ножницами.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

"По предварительной информации 13-летний парень ударил учительницу стулом по голове, а потом схватил ножницы и несколько раз ударил ими женщину. Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва по выполненному заданию учеником", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что в медицинское учреждение были доставлены как пострадавшая женщина, так и сам ученик.

Сейчас решается вопрос о квалификации уголовного дела по этому факту.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Ученик, Учительница.
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