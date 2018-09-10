Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4472841-v-kieve-uchenik-izbil-uchitelnitsu-nozhnitsami.html
В Киеве ученик избил учительницу ножницами
Новости Украины: Ученик 8 класса агрессивно отреагировал на негативные результаты самостоятельной работы прямо на уроке – он проломил голову стулом и порезал учительницу ножницами.
В столичной школе ученик ударил учительницу стулом по голове, а затем несколько раз ударил ножницами.
Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"По предварительной информации 13-летний парень ударил учительницу стулом по голове, а потом схватил ножницы и несколько раз ударил ими женщину. Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва по выполненному заданию учеником", - сообщили в полиции.
Правоохранители добавили, что в медицинское учреждение были доставлены как пострадавшая женщина, так и сам ученик.
Сейчас решается вопрос о квалификации уголовного дела по этому факту.
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