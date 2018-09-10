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Выходные на Донбассе: в ОБСЕ подсчитали количество взрывов

ОБСЕ
22:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные в Донецкой и Луганской областях зафиксировала 232 взрыва.

В период с вечера 7 до вечера 8 сентября в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, 57 взрывов против ориентировочно 90. 

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, сегодня опубликованном на сайте ОБСЕ.

За сутки, с вечера 8 до вечера 9 сентября СММ констатировала очередное увеличение количества таких нарушений - 155 взрывов.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Светлодарска, Донецкой фильтровальной станции и Пищевика.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ с вечера 7 до вечера 8 сентября задокументировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, 27 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва). А с вечера 8 до вечера 9 сентября миссия констатировала уменьшение количества таких нарушений, в частности, 3 взрыва.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, ОБСЕ, ООС.
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