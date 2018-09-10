На Луганщине мужчина подорвался на растяжке

После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. При осмотре на теле обнаружены минно-взрывные травмы, от которых вероятно и погиб человек, сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

По информации полиции, в полдень 10 сентября в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж в 7 часов утра пошел на прогулку и не вернулся.

"На поиски мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции, приданные силы. Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в зарослях обнаружили тело мужчины", - отмечается в сообщении.

В полиции подчеркнули, что это опасный участок местности, "расположенной в нескольких сотнях метров от позиций боевиков".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицировано по ст. 258 УК Украины "террористический акт". Проводятся следственные действия.