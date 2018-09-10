В киевской квартире нашли тело иностранца

В Киеве на съемной квартире обнаружен застреленным в висок иностранный гражданин, боец спецотряда, который был инструктором Национальной гвардии Украины.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева, в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение от женщины – собственницы квартиры, которая обнаружила квартиранта без признаков жизни.

"Правоохранители провели осмотр, опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции г.Киева Олег Волошин.

По его словам, на месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

"По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", – сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – "самоубийство".