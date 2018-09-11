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В "Киевводоканале" назвали адреса, по которым будет отключено водоснабжение

Киевводоканал
01:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве отключат холодную воду по ряду адресов.

Для надежной работы сетей Чао «АК «Киевводоканал» проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

- 11 сентября с 08:30 до 18:00 - ул. Митрополита Василия Липковского,37-А (ж/д), 35 (офисы);

- 11 сентября с 22:00 до 06:00 12 сентября - ул.Салютная,1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (рынок), ул.Щербаковского,47, 47-В (а/з);

- 12 сентября с 09:00 до 21:00 - ул.Полевая,31-47 (9 ч/д), 27 (а/з);

- 12 сентября с 10:00 до 21:00 - ул.Драгоманова,6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д);

- 12 сентября с 11:00 до 20:00 - ул.Академика Туполева,5, 22, 24 (ж/д);

- 13 сентября с 22:00 до 06:00 14 сентября - ул.Академика Туполева,16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.

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Новости Украины, Водоснабжение, Киев, Киевводоканал, Новости Киева, Новости Украины, Украина.
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