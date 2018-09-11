Гройсман рассказал губернатору Одесщины, как поступить с рейдерами в медуниверситете

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Одесской облгосадминистрации обеспечить законность в подходах относительно прекращения попыток рейдерства в Одесском национальном медицинском университете.

Об этом Гройсман сказал 10 сентября на пресс-брифинге в Одесском морском порту.

"При решении кадровых вопросов в Одесском медицинском университете следует руководствоваться требованиями закона. Я не исповедую других подходов. И об этом сказал председателю облгосадминистрации Максиму Степанову: если кто-то незаконно захватывает, например, в вуз врываются какие-то спортсмены, не являющиеся работниками университета, должен быть применен такой арсенал наказания, как к рейдерам. Моя позиция известна: лицом в пол, доставить в отделение полиции, а дальше разбираться по закону", - сказал глава правительства.

"Закон должен быть соблюден всеми сторонами, а со всем остальным внимательно разобраться с конфликтом, выборами ректора и тому подобное", - акцентировал он.

Стоит отметить, что во время рабочей поездки на Одесщину, в частности, во время ознакомления с Единой диспетчерской службой "скорой помощи" в области, премьер-министра Гройсмана сопровождала также исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Однако в медуниверситете глава ведомства, по ее словам, не побывала.

7 сентября пресс-секретарь Одесского медуниверситета Ярослава Витко написала в Facebook, что прежнее руководство университета в лице экс-ректора Валерия Запорожана и его сторонников фактически захватили здание ректората. Была вызвана полиция.

17 июля и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского национального медуниверситета Запорожана за нарушение устава и условий контракта. Новоназначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля приступил к исполнению обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана.

Однако суд восстановил Запорожана на посту. Кроме того, суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых говорится, что в течение последних трех лет в вузе совершено нарушений объемом на 27 миллионов гривен.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца и Одесский национальный медицинский университет являются самыми коррумпированными среди медицинских вузов Украины.