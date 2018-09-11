В Донецкой области осудили женщину-боевика

По материалам Службы безопасности Украины к восьми годам заключения приговорена сообщница террористов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"По материалам Службы безопасности Украины в Донецкой области к восьми годам заключения заочно приговорена участница незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позиции военной техники Вооруженных Сил Украины в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети соучастница боевиков проводила активную антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности нашего государства.

По материалам СБУ Приазовский районный предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины

Приговор вступил в законную силу.