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В Донецкой области осудили женщину-боевика

Женщина-боевик
10:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: СБУ

Новости Украины: Суд Запорожской области признал сообщницу террористов виновной в преступлениях и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно.

По материалам Службы безопасности Украины к восьми годам заключения приговорена сообщница террористов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"По материалам Службы безопасности Украины в Донецкой области к восьми годам заключения заочно приговорена участница незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позиции военной техники Вооруженных Сил Украины в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети соучастница боевиков проводила активную антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности нашего государства.

По материалам СБУ Приазовский районный  предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины 

Приговор вступил в законную силу.

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Новости Украины, Донецкая область, СБУ, Служба безопасности Украины, Украина.
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