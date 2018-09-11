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Вредных веществ в Херсонской области не выявлено

"Крымский титан"
11:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев сообщил, что передвижная экологическая лаборатория не обнаружила вредных веществ на админгранице с Крымом.

В райцентре Каланчак и селах Преображенка, Мирное, Новоалександровка, которые пострадали от выбросов на заводе "Титан", по результатам проведенных в понедельник 10 сентября исследований, не выявлено в воздухе превышений загрязняющими веществами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook в ночь на вторник глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Департамент экологии и природных ресурсов областной государственной администрации с 8 сентября 2018 года проводит совместную работу со специалистами передвижной экологической лаборатории Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА, которая оборудована GPS для привязки на местности и автоматически каждые 20 минут измеряет в воздухе содержимое следующих веществ: оксида углерода, оксида азота, сернистого ангидрита, аммиака, сероводорода, твердых частиц, а также атмосферное давление, направление ветра, температуру и влажность. 10 сентября передвижная лаборатория провела исследование атмосферного воздуха в селах: Преображенка, Мирное, Новоолександровка и в сгт Каланчак Каланчацкого района. По результатам проведенных исследований установлено, что превышений по загрязняющим веществам не наблюдается", - сообщил председатель ОГА.

Что касается результатов анализа проб почвы, взятых в Каланчацком и Чаплинском районах Херсонщины в зоне опасного влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", то эти результаты, как отметил А. Гордеев, ожидаются "со дня на день". Председатель ОГА также проинформировал, что экологическая ситуация в пострадавших от выбросов завода "Титан" населенных пунктах Херсонщины находится под его личным контролем.

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Новости Украины, Выбросы, Крым, Крымский Титан, Украина, Херсон.
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