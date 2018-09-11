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В Киеве объявлен повторный тендер на строительство метро на Виноградарь

Киевский метрополитен
11:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Аукцион планируют провести 16 ноября, а заявки принимаются до 11 октября.

"Киевский метрополитен" повторно объявил тендер на строительство метро на Виноградарь. Об этом свидетельствует информация размещена в системе публичных закупок ProZorro, передает УНН.

Так, по данным системы, "Киевский метрополитен" 10 сентября объявил повторный тендер на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ( "Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства)) за 5 млрд 993,5 млн гривен.

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При этом, поставщики, которые будут участвовать в тендере, могут снижать цену на шаг 0,5%, что составляет 29,9 млн гривен. Обжалование об условиях закупки будут приниматься до 7 октября.

Напомним, предыдущий тендер отменили из-за "за невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок".

В частности, "Киевский метрополитен" не смог подтвердить законность банковской гарантии "Киевметростроя" на 29,9 млн грн, а именно — предприятие не смогло доказать, что "Киевметрострой" внес средства на депозит 10 июля, как это было указано в гарантии. Таким образом, гарантия не вступила в силу на дату конечного срока подачи тендерных предложений.

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Новости Украины, Киев, Киевский метрополитен, Строительство метро на Виноградарь, Украина.
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