С золотоношского военного взыщут 4 млн. грн штрафа

Суд удовлетворил иск военной прокуратуры в пользу Министерства обороны Украины почти на 4 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"10 сентября 2018 года Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел иск военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины в интересах государства в лице Министерства обороны Украины. Иск о взыскании убытков, причиненных государству в сумме 3,9 млн грн, был направлен против гражданина Украины Х.", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной артиллерийской установкой, столкнулся указанной установкой с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее конструкция и механизмы. Суд рассмотрел неоспоримые доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.