В столице правоохранители задержали мужчину с гранатой

В столице правоохранители изъяли у киевлянина гранату. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

"Боеприпас мужчина носил в кармане куртки. За хранение опасного предмета ему грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Во время отработки в рамках операции "Оружие и взрывчатка" оперативники совместно с участковыми Днепровского управления полиции на бульваре Перова заметили подозрительного мужчину. В ходе поверхностного осмотра в кармане куртки полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату, и запал к ней. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по предварительному заключению эксперта у киевлянина обнаружили корпус гранаты РГД-5 и запал, которые отправили на экспертизу. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливаем, откуда у него граната и с какой целью он ее хранил", - добавил Александр Кузьмин.