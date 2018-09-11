Трассы Н-11 и Н-14 на Николаевщине перекрыли

На Николаевщине жители Еланецкого района перекрыли движение на трассе Н-14 – требуют срочного ремонта и возврата средств, которые Кабмин забрал у Николаевщины и перераспределил на другие регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь областного совета Павел Москалев.

"В Воссиятском Еланецкого района продолжается акция местных жителей. Движение транспорта перекрыто на автодороге Н-14", - сообщил П. Москалев. Люди требуют ремонта и вернуть деньги на ремонт дороги.

Трасса Н- 14 Николаев-Кропивницкий считается самой плохой в Украине. Выделенные на нее 300 млн грн сейчас не осваиваются, потому что Антимонопольный заблокировал тендеры из-за обращения одного из подрядчиков. Это должна была быть экспериментальная трасса из бетона. Однако, по словам председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, этот проект сейчас не является реальным по нескольким причинам, в том числе и из-за подорожания на 28% бетона сразу после того, как появилась информация о строительстве этой трассы. Вместе с тем в соцсетях группа "Баштанка" сообщила о перекрытии бетонными блоками еще одной трассы - Н-11 Баштанка - Днепр