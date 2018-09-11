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С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

ВСУ
13:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: С начала суток, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины зафиксировано 8 прицельных обстрелов опорных пунктов украинских военных со стороны боевиков.

С начала текущих суток боевики 8 раз обстреляли позиции украинских войск в Донбассе, в результате чего один военный получил ранения. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 11:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 прицельных обстрелов... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где наш защитник получает квалифицированную лечебно-сестринскую помощь", - сказал Гуцуляк.

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По его словам, враг применял по оборонительных позициях Объединенных сил гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, провокационные враждебные обстрелы зафиксировали вблизи н.п. Широкино, Каменка, Екатериновка, Золотое, Шумы, и трижды под вражеским огнем находились защитники Крымского.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако была вполне контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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