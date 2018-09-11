В Черниговской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика

В течение десяти часов в Черниговской области искали двухлетнего малыша. Его удалось найти под утро в трех километрах от дома. Об этом сообщил сектор коммуникации областной полиции, передает УНН.

"Вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение, что в Носовке в Черниговской области 2 часа назад, пока мама занималась хозяйственными делами, двухлетний ребенок вышел со двора и исчез. Сначала родители попытались самостоятельно найти мальчика, но они не увенчались успехом. После этого обратились в полицию", - говорится в сообщении.

По тревоге подняли весь личный состав местной полиции. В поисках участвовали сотрудники ювенальной превенции, личный состав Носовского отделения и Нежинского отдела полиции, кинолог с собакой, спасатели. К поиску подключились около сотни неравнодушных граждан.

"Благодаря камерам видеонаблюдения поисковая группа получила информацию, что мальчика видели возле недействующей птицефабрики на окраине Носовки. Обследовав территорию предприятия, полицейские нашли ребенка, который спал под забором. Стоит отметить, что птицефабрика расположена в 3 километрах от дома мальчика", - рассказали в полиции.

Ребенка доставиль в приемное отделение Носовской райбольницы. Телесных повреждений и травм на теле мальчика медики не обнаружили. У него диагностировали общее переохлаждение организма без угрозы жизни.