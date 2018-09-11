В Украине 12 сентября ожидается улучшение погоды

В Украине в ближайшие сутки, 12 сентября, ожидается улучшение погоды: атмосферное давление будет и дальше расти, облачность уменьшится, дожди почти везде прекратятся, а дневная температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не прогнозируются, лишь на крайнем юге страны местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на юге до 18 °; днем 22-27 °; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Карпатах температура ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градусов, осадков не ожидается.

На севере Украины сухо. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В центре Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +12…+ 14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На востоке страны температура воздуха ночью +12…+14 градуса, днем +26…+27 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +14…+16 градуса, днем +20…+28 градусов.

В Киеве 12 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем около 25 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9° в 1909 году, самая низкая ночью 4,3° в 1893 году.

По состоянию на 9:00 вторника, 11 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах г.Киева 20°.