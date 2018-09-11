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В Киеве проверили киоски с шаурмой

Шаурма
15:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В августе 2018 года специалисты Госпродпотребслужбы проверили около 4 тысяч мест продажи пищевых продуктов Киева, в том числе, и точки быстрого питания.

В результате проверок специалистами Госпродпотребслужбы оказалось, что в 30% случаев реализация продуктов осуществлялась с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

По информации ведомства, наиболее распространенными нарушениями стали:

  • отсутствие государственной регистрации операторов рынка;
  • неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;
  • отсутствие проточной горячей и холодной воды и системы водоотвода;
  • несоблюдение температурного режима при хранении продуктов;
  • использование продуктов питания (сырья) неизвестного происхождения (без сопроводительных документов);
  • несоблюдение дезинфекционного режима (недостаточность или отсутствие дезинфекционных и моющих средств);
  • отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены (мытье и обработка рук), мытье инвентаря, тары и тому подобное;
  • для работы с продуктами питания допускались лица без личных медицинских книжек.

"По результатам рейдовых проверок была приостановлена деятельность 271 объекта. К административной ответственности были привлечены 95 человек. Также были изъяты из обращения 1939,517 кг пищевых продуктов", - уточнили контролеры.

В Госпродпотребслужбе заявили, что продолжают активную работу с операторами рынка пищевых продуктов з целью недопущения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний.

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Новости Украины, Госпродпотребслужба, Киев, Киоски с шаурмой, Рейдовые проверки, Шаурма.
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