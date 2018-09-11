В Киеве проверили киоски с шаурмой

В результате проверок специалистами Госпродпотребслужбы оказалось, что в 30% случаев реализация продуктов осуществлялась с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

По информации ведомства, наиболее распространенными нарушениями стали:

отсутствие государственной регистрации операторов рынка;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;

отсутствие проточной горячей и холодной воды и системы водоотвода;

несоблюдение температурного режима при хранении продуктов;

использование продуктов питания (сырья) неизвестного происхождения (без сопроводительных документов);

несоблюдение дезинфекционного режима (недостаточность или отсутствие дезинфекционных и моющих средств);

отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены (мытье и обработка рук), мытье инвентаря, тары и тому подобное;

для работы с продуктами питания допускались лица без личных медицинских книжек.

"По результатам рейдовых проверок была приостановлена деятельность 271 объекта. К административной ответственности были привлечены 95 человек. Также были изъяты из обращения 1939,517 кг пищевых продуктов", - уточнили контролеры.

В Госпродпотребслужбе заявили, что продолжают активную работу с операторами рынка пищевых продуктов з целью недопущения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний.