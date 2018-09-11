В Киеве отключают холодную воду: список улиц

В Киеве со вторника, 11 сентября, до пятницы, 14 сентября, на шести улицах будут поочередно отключать холодную воду. Причиной приостановки подачи воды является необходимость проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, 11 сентября с 8:30 до 18:00 холодной воды не будет на улице Митрополита Василия Липковского, 37-А, 35 (офисы).

Также 11 сентября с 22:00 до 6:00 среды, 12 сентября, воду планово отключат на улицах Салютной (дома 1, 1-Б, 3, 5, 2, 5-Б, 47-А) и Щербакивского (дома 47, 47-В).

С утра и до 21:00 среды, 12 сентября, холодной воды также не будет на улицах Полевой (дома 31-47 и 27), Драгоманова (по адресам 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12 -А, 14, 14-А) и академика Туполева (5, 22, 24).

13 сентября с 22:00 до 14 сентября 6:00 не будет холодной воды на Туполева, однако уже в других домах (16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 1, 1-А , 1-Б, 12-А).