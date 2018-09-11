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В Киевской области ребенок заболел смертельной болезнью

Столбняк в Украине
16:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Киевской области 11-летний мальчик заболел столбняком.

На Киевщине 11-летний мальчик заболел столбняком. Эту инфекционную болезнь ребенок подцепил, наступив на ржавый гвоздь, и теперь врачи борются за жизнь мальчика.

Об этом сообщает ТСН.

Все, что врачи могут делать в ближайшие 3 недели для помощи ребенку, – слушать сердечный ритм и следить за показателями на мониторах. Тело мальчика время от времени пробивают судороги. Это при том, что мускулатуру фактически выключили сильными лекарствами, чтобы ребенок не страдал, пояснил и.о. главного врача Киевской областной детской больницы Самвел Багдасаров.

Жизнь мальчика поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. По словам медиков, это единственный способ спасти ребенка – дать время организму побороть нейротоксин.

"Начинается напряжение, спазмы всей мускулатуры тела и выгибание тела, нарушение дыхания. Человек может умереть либо от паралича дыхания, либо от паралича сердца",– рассказал Багдасаров.

Когда мальчик проколол себе ногу, местные медики обработали рану, наложили повязку и ввели ребенку вакцину против столбняка. После этого мальчик еще 5 дней ходил в школу.

"У нас в школе есть WiFi-зона. После уроков он сидел с детьми, тогда уже увидели, что у него происходят судороги лица",– рассказала директор школы Тамара Мисловская.

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Это один из первых признаков столбняка у невакцинированных людей. Очень быстро судороги охватывают все тело. Возбудитель заболевания – бактерия, которая есть вокруг и даже в кишечнике человека. Смертельной становится лишь при благоприятных условиях, то есть когда в организме нет антител. Их обеспечивает вакцинация.

Прогнозы медиков относительно здоровья мальчика являются неутешительными, как и цифры, которые приводит Министерство здравоохранения. По их данным, в 2017 году от столбняка сделали вакцину лишь половина тех, кому необходимо было это сделать, а за 7 месяцев 2018 года – чуть более 30%.

К слову, первый случай заболевания столбняком в Украине в 2018 году зафиксировали в Киеве, где заболел взрослый мужчина.

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Новости Украины, Вакцина, Минздрав, Ребенок, Столбняк, Столбняк в Украине.
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