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Завершено расследование по водителю Hummer, насмерть сбившему девочку в Киеве

Водитель Hummer Кирилл Островский
16:03 Сегодня Телеграф
УНН
kiev.informator.ua

Новости Украины: Следователи завершили расследование и объявили подозрение водителю автомобиля Hummer Н2 , сбившего насмерть в Киеве 10-летнюю девочку.

Полиция Киева завершила расследование уголовного производства в отношении водителя внедорожника Hummer, который 24 июля этого года насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Следователи объявили водителю автомобиля Hummer Н2 конечное подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст.135 (оставление в опасности). Материалы уголовного производства направляют в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и направления его в суд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках уголовного производства правоохранители провели все необходимые следственные действия: опросили свидетелей, очевидцев и маму девочки, изъяли записи с видеокамер наружного наблюдения из домов, расположенных рядом с местом ДТП, назначили ряд судебных экспертиз.

Также недавно пришли последние результаты экспертных исследований: вывод комплексной судебной видеотехнической, фототехнической и автотехнической экспертиз и судебно-медицинской (токсилогической) экспертизы. Проведенными следственными действиями правоохранители установили механизм ДТП, подтверждающий, что Hummer Н2 выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Согласно данным исследования, у водителя не обнаружено алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

26 июля Шевченковский районный суд Киева избрал арест водителю Hummer Кириллу Островскому, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия.

ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.

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Новости Украины, Hummer, ДТП, Киев, Кирилл Островский, Нацполиция.
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