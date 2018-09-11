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На Харьковщине произошла массовая драка

На Харьковщине произошла массовая драка
15:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Между местными жителями и группой неустановленных лиц произошел конфликт в Харьковской области.

В результате массовой драки в Харьковской области пострадали четверо человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

"Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы "102" сегодня в 13:25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра", - говорится в сообщении.

Так, во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека: трое мужчин и работник районной полиции. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.

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Новости Украины, Драка, Массовая драка, Полиция, Харьковская область.
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