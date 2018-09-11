Суд по Зайцевой: нарколог сбежала на оккупированную территорию

Харьковский врач-нарколог Елена Федирко, которую разыскивает полиция как основного свидетеля по делу участницы ДТП Елены Зайцевой, в суд не доставлена, поскольку выехала на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом стало известно 11 сентября в зале Киевского райсуда г. Харькова.

"Как только что сказал следователь, с 17 августа по 3 сентября осуществлялся выезд на квартиру Федирко, однако двери никто не открывал. 6 сентября двери открыла женщина примерно 35-лет и сказала, что Федирко выехала на территорию, неподконтрольную Украине. Таким образом, решение о доставке Федирко в суд не выполнено", - подчеркнул судья Виктор Попрас.

Он так же уточнил, что принял решение продолжить слушание дела.

В настоящее время в зале суда находятся участники смертельного ДТП Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Как уже сообщалось, суд по делу о ДТП в Харькове поручил полиции найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой сразу после аварии и обнаружила у нее наркотическое опьянение.

Дальнейшие анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбетала, однако для окончательных выводов почему-то не хватило биологического материала, отобранного у подозреваемой.

Нарколог работала в областном наркологическом диспансере с 1986 года. При попытке опросить ее как свидетеля, Федирко не смогли найти на месте работы: 16 марта та уволилась.

В документе за подписью главврача наркодиспансера указано, что специалист уволилась по собственному желанию, чтобы ухаживать за больной матерью.

ДТП произошло 18 октября 2017 года в Харькове. Аавтомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате аварии погибли 5 человек, 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял Геннадий Дронов. Первоначально он проходил по делу как свидетель. В начале ноября ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан"). По этой же статье обвиняют и Зайцеву.