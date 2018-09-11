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Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха

Завод "Крымский титан"
17:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В ходе расследования следователями выдвинуто несколько версий.

Следователи полиции АР Крым рассматривают три версии, которые могли привести к ядовитым выбросам на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в АР Крым, передает УНН.

"В настоящее время самые опытные следователи ГУНП в АР Крым и г.Севастополь проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также в медицинские учреждения о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.", - говорится в сообщении.

Химвыбросы Крымского титана: власти Херсонской ОГА заявляют, что ситуация нормализовалась

В частности, рассматривается версия выброса в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы в связи с неправильной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма ("Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромный завод") выброс в атмосферу произошел из-за повреждения резервуаров с отходами на заводах "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромный завод" при осуществлении военных учений Российской Федерацией; выброс в атмосферу осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонской области путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы требованиям разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды на ВОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

На сегодня уже проведены необходимые следственные действия с пограничниками, госпитализированы в военный госпиталь города Одессы. У них взяты биологические образцы для соответствующих исследований. Также взяты образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области, направленные на соответствующие исследования в экспертные учреждения. Проводятся следственные действия в Херсонской области, загрязненной токсичными выбросами, из которой эвакуировано детей.

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Все по теме:

Новости Украины, Загрязнение воздуха в Крыму, Крым, Крымский Титан, Полиция, Ядовитые выбросы на заводе.
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