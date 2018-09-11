Рейдерские захваты: на Харьковщине стреляли в фермерском хозяйстве (Фото)

Рейдерский захват фермерского хозяйства "Строгого О.Ф". в Змиевском районе Харьковской области, в результате стрельбы на котором сегодня пострадали четыре лица, начался еще в субботу, 8 сентября.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил представитель ФГ "Строгого О.Ф". Денис Строгий, члены ГО "Бізнес-Варта" и Всеукраинского аграрного совета.

"В субботу, 8 сентября, группа из 150 мужчин спортивного телосложения в балаклавах заехала на территорию элеватора, который принадлежит ФХ "Строгого О.Ф". в Змиевском районе Харьковской области. Они закрыли ворота, заблокировали вход и выход, начали нагружать свои автомобили зерном из элеватора и пытались вывезти его в неизвестном направлении. Свои действия объяснили тем, что предприятие сейчас принадлежит новым владельцам", - рассказал председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

Он сообщил, что одновременно на поля предприятия заехала сельскохозяйственная техника и начала уборку урожая. Владельцы и работники элеватора пытались помешать этому, а также вывозу зерна из элеватора.

Об изменении владельцев на фермерском предприятии никто не знал, рассказал представитель ФХ "Строгого О.Ф". Денис Строгий.

"Я узнал, что государственный регистратор внес изменения в корпоративные права, изменил владельца, руководителя и название предприятия после рейдерского захвата", - акцентировал он.

"Такая ситуация произошла из-за того, что в Украине никто не контролирует работу аккредитованных госрегистраторов", - заметила исполнительный директор ГО "Бізнес-Варта" Ольга Матвиева и добавила, что их проверяют лишь на этапе передачи электронных ключей в систему государственной регистрации собственности.

По мнению бизнес-омбудсмена ГО "Бізнес-Варта" Руслана Сидоровича, измененный порядок госрегистрации может привести к волне аграрного рейдерства в Украине.

"Фермерские хозяйства, имеющие в обработке площадь от 1 тысячи до 10 тысяч га, - это не совсем мелкие, но и не агрохолдинги. С точки зрения привлекательности хозяйства они являются интересными, с высоким уровнем капитализации. С точки зрения политического влияния они являются не такими сильными", - отметил Сидорович.

Предприятие ФХ "Строгого О.Ф". обрабатывает 6 тыс. га земли, выращивает кукурузу, сою, свеклу, подсолнечник, ячмень, горох. Недавно построили элеватор, где хранится 7 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Это предприятие платит от 3 до 5 тыс. грн налогов за гектар, то есть является бюджетообразующим для района.

Представители фермерского хозяйства "Строгого О.Ф"., ГО "Бізнес-Варта" и Всеукраинский аграрный совет требуют немедленного возбуждения уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 205-1 (проведение регистрационных действий по подделанным документам) и статья 206-2 (завладение имуществом и корпоративными правами по подделанным документам).

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, который также был присутствующим на пресс-конференции, отметил, что по данному факту захвата фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы работают в рамках своих полномочий.

"В ближайшее время результаты расследования будут обнародованы", - заверил советник министра.

Он также заметил, что в Украине на сегодняшний день зарегистрировано 39 случаев рейдерских захватов фермерских хозяйств на 10 тыс. предприятий, которые в настоящее время работают. "Поэтому говорить о волне рейдерства сейчас нельзя", - резюмировал Апостол.

Ранее, 11 сентября, конфликт из-за элеватора в селе Занки Змиевского района Харьковской области закончился стрельбой: ранены четверо человек, включая полицейского.