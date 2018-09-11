На Донбассе ранены двое украинских военных

Сегодня, 11 сентября, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела боевиками украинских позиций.

Об этом информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Всего с 7.00 до 18.00 на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, враг не применял", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нарушения "тишины" фиксировались в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутово и Водяное.

"В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - информируют в штабе ООС.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Отмечается, что в целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.