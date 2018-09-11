День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго
Кличко анонсировал возвращение горячей воды в Киев
Новости: НАПК нашло у Денисовой десятки незадекларированных миллионов
НАПК нашло у Денисовой десятки незадекларированных миллионов
Новости: Хоккей под угрозой исключения из Олимпийских игр
Хоккей под угрозой исключения из Олимпийских игр
Новости: Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
X

В Киеве 61-летняя пенсионерка стреляла по людях из винтовки

Оружие
18:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: На данный момент расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения.

Столичная полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которая сегодня стреляла в молодых людей, потому что ей не понравилась их поведение.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В полдень в столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно — из пневматического оружия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел.

Работники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Пенсионерка, Полиция, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре Химвыбросы Крымского титана: власти Херсонской ОГА заявляют, что ситуация нормализовалась В Бердянске у отдыхающего обнаружили холерный вибрион

Последние новости

Компания AMD представила новые процессоры Украина нарастила экспорт в Норвегию Рейдерские захваты: на Харьковщине стреляли в фермерском хозяйстве (Фото)
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
05 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
Новости сегодня
19:02 Модель Алла Костромичева показала, как сделать натуральный мейк-ап (Видео)
18:50 Анонс матча дня Лиги Наций: Испания принимает Хорватию
18:27 Павло Зибров снимется в новой украинской комедии
18:24 Локомотивы "Тризуб" от General Electric: Укрзализныця сообщила о деталях проекта
18:22 Парень нарисовал свой портрет в стиле известных мультфильмов и видеоигр (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, когда Волкер посетит Украину
Стало известно, когда Волкер посетит Украину
Новости: Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха
Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: В бывшем театре Крессони были найдены монеты времен Древнего Рима
В бывшем театре Крессони были найдены монеты времен Древнего Рима
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь