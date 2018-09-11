В Киеве 61-летняя пенсионерка стреляла по людях из винтовки

Столичная полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которая сегодня стреляла в молодых людей, потому что ей не понравилась их поведение.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В полдень в столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно — из пневматического оружия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел.

Работники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.