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Пробы грунта на Херсонщине показали увеличенное содержание сульфатов

КПВВ Каланчак
19:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
112.ua

Новости Украины: Госэкоинспекция Украины провела ряд проб грунта в шести ближайших к Крыму селах Херсонской области и сообщила о результатах.

Ряд проб грунта, отобранных Государственной экологической инспекцией Украины 5 сентября в шести ближайших к Крыму селах Херсонской области, показал увеличенное содержание сульфатов, сообщила пресс-служба ведомства.

"По сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в с. Першоконстантиновка (точка №3), содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета (точка №2) содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов – с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм", - говорится в сообщении.

По данным Госэкоинспекции, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП "Каланчак".

Ране в Херсонской ОГА сообщали, что ситуация с выбросами вредных химических веществ расположенным на территории временно оккупированного Россией Крыма заводом "Крымский титан" на сегодня нормализовалась, поскольку предприятие прекратило работу.

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Новости Украины, Завод, Каланчак, Крым, Почвы, Проба, Титан, Херсонская область.
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