В Запорожье у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов и оружия

Сотрудники криминальной полиции в Запорожской области совместно с Службой безопасности Украины на участке неподалеку от улицы Новостроек в Запорожье обнаружили тайник, из которого изъяли арсенал боеприпасов и оружия, а также установили его владельца.

"Правоохранители изъяли 2 гранатомета "РПГ-18", 2 выстрела к гранатомету "РПГ-18", 5 выстрелов к гранатомету ВОГ-17; 100 патронов калибра 7,62 мм; 9 корпусов гранат РГД; 2 растяжки без карабинов; тротиловую шашку весом 400 гр. и установили, что тайник принадлежит ранее судимому жителю Запорожья 1968 года рождения", - сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник.

По данному делу открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - рассказали в Нацполиции.