Как в зоне ЧАЭС спасали лося из водного плена (Видео)

В Чернобыльской зоне спасли лося, который попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 11 сентября. "Спасать лесного великана прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сотрудники радиационно-экологического биосферного заповедника. Рискуя жизнью они на лодке подплыли к животному, которое находилось в обморочном состоянии и за рога вытащили лося на землю", – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас жизни лося ничего не угрожает.