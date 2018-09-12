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На Львовщине обнаружили взрывпакет

Полиция
11:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Возле базы отдыха "Альбатрос" в селе Воля-Гамулецкая Львовской области обнаружили взрывпакет военного назначения.

Во Львовской области возле базы отдыха обнаружили взрывной пакет военного назначения. Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, подозрительный предмет обнаружили 11 сентября возле базы отдыха "Альбатрос" в селе Воля-Гамулецкая Жовковского района.

"Отделом взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении Нацполиции во Львовской области проведено обследование обнаруженного предмета и установлено, что это взрывпакет военного назначения, он изъят", - отмечается в сообщении.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по факту обнаружения взрывного пакета открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Устанавливается происхождение взрывного пакета, а также кто и с какой целью оставил его возле беседки базы отдыха.

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Новости Украины, Альбатрос, База отдыха, взрывпакет, Воля-Гамулецкая, Львовская область.
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