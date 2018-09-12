На Львовщине обнаружили взрывпакет

Во Львовской области возле базы отдыха обнаружили взрывной пакет военного назначения. Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, подозрительный предмет обнаружили 11 сентября возле базы отдыха "Альбатрос" в селе Воля-Гамулецкая Жовковского района.

"Отделом взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении Нацполиции во Львовской области проведено обследование обнаруженного предмета и установлено, что это взрывпакет военного назначения, он изъят", - отмечается в сообщении.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по факту обнаружения взрывного пакета открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Устанавливается происхождение взрывного пакета, а также кто и с какой целью оставил его возле беседки базы отдыха.