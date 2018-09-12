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Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла

Реанимация
12:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В больнице "Охматдет" скончалась 8-летняя Марго, которая с 3 июля находилась в коме после пищевого отравления в детском лагере "Славутич".

8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря "Славутич" на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице "Охматдет". Об этом сообщили в лечебном учреждении. Девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

"Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени", - отметил глава КОГА.

В начале июля в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

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Все по теме:

Новости Украины, Кома, Лагерь, Отравление, Охматдет, Славутич, Смерть.
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