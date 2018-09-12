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В Запорожской области правоохранители задержали банду рэкетиров

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Задержание злоумышлеников
15:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Прокуратура в Запорожской области

Новости Украины: Вчера, 11 сентября, в Запорожской области полицейские задержали злоумылиников, по подозрению в совершении преступления.

В Запорожской области задержана группа злоумышленников, которые по предварительному сговору с применением насилия требовали у жительниц областного центра 10 тыс долларов США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, передает УНН.

"Прокуратура Запорожской области проводит расследование в уголовном производстве в отношении группы злоумышленников, которые по предварительному сговору между собой, с применением насилия требовали 10 тыс. долларов США у жительниц Запорожья", — говорится в сообщении.

Следствие по делу длилось два месяца. После проведения комплекса следственно-розыскных действий была полностью задокументирована преступная деятельность указанной группы.

Так, 11 сентября 2018 года во время проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий сразу после передачи части оговоренной суммы средств правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины.

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Кроме того, в ходе обысков, проведенных по месту жительства указанных лиц, было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также наркотические средства.

В суд готовится ходатайство о применении в отношении всех соучастников меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению других преступлений.

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Новости Украины, Банда рэкитиров, Запорожская область, Полиция, Совершение преступления, Украина.
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