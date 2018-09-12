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Катастрофа в Армянске: В МинВОТ рассказали о дальнейшей судьбе Крыма

Армянск
17:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Действия оккупантов привели к засолению почв и техногенным катастрофам в Крыму.

Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью УНИАН.

"Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Грымчак.

По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат – соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только – выставим счет России", - заявил Грымчак.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

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Новости Украины, Армянск, МинВОТ, Титан, Химвыбросы, Юрий Грымчак.
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