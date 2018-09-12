На Киевщине местные чиновники украли 700 тыс на ремонте дорог

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили председателя одного из поселковых советов Киевской области и его первого заместителя на присвоении более семисот тысяч бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что должностные лица заключили договоры и оплатили коммерческим структурам работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров.

Однако стоимость и объемы выполненных работ были искусственно завышены, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более семисот тысяч гривен государственных денег.

"Во время санкционированных следственных действий в помещениях поселкового совета, офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников", - добавили в СБУ.

Сейчас голове поселкового совета, его первому заместителю и двум представителям подрядных предприятий объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с прокуратурой и полицией.