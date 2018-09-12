В лагере "Виктория" просеивают остатки пепелища

За четыре дня до годовщины на пепелище в лагере "Виктория" проводятся следственные действия.

Об этом корреспонденту УНН сообщила адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.

В течение трех дней эксперты полностью пересеют остатки сгоревшего корпуса, чтобы найти возможные остатки детей, которые были обнаружены здесь в июле этого года членами Эстонского Международного института экспертиз.

"Всего было найдено 56 фрагментов костей, несколько зубов, фрагменты челюсти. Визуально найдены останки, похожие на детскую челюсть, зубы. Окончательный вывод можно делать после получения результатов экспертизы", - отметила Сягровец.

По словам правозащитника, полностью пересеять пожарище должны были еще в сентябре прошлого года. Но никто не сделал этого, и сегодня даже трудно сказать, кто виноват в этом, потому что все процессуальные действия выполнялись по закону. После пересеивания пожарища остатки сгоревшего корпуса разберут, а на его месте родители планируют установить часовню.

Напомним, сейчас дело рассматривается в нескольких судах Одессы. Шесть человек, а именно: руководство лагеря, представители ГСЧС, а также должностные лица городского совета находятся в статусе подозреваемых, а расследование проводится в нескольких направлениях.

Как сообщал УНН, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

Отец погибшей девочки Алексей Мазур обратился в суд с заявлением о проведении повторной независимой экспертизы здания лагеря.

Группа международных специалистов при просеивании сгоревших обломков здания обнаружила остатки костей.