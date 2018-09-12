В Запорожской области обезвредили банду вымогателей

Работники ГУНП в Запорожской области совместно с спецподразделением КОРД под процессуальным руководством прокуратуры задержали преступную группу в составе пяти человек. Злоумышленники угрожали гражданам и требовали у них деньги. Они подозревается в совершении ряда других преступлений на территории области.

об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

11 сентября оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Следственного управления и управлением «КОРД» ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, разоблачили преступную группу с признаками организованности в составе 5 человек. Злоумышленники с мая 2018 на территории Запорожской области требовали деньги у граждан и совершали другие тяжкие корыстные преступления.

Во время проведения масштабной спецоперации правоохранители задержали лидера преступной группы - ранее несудимого жителя Запорожья 1984 года рождения, бывшего работника органов внутренних дел, и ее членов. В состав группы входили жители города и области - 1983, 1985, 1994 и 1981 года рождения.

Лидера преступной группы и одного из ее членов задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов преступной угрупування.

Их проверяют на причастность к совершению других уголовных преступлений на территории области.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.