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Стало известно, когда будет рассмотрение дела "украинских диверсантов"

Суд
19:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Севастополе 13-14 сентября продолжат рассматривать "дело украинских диверсантов" Дудки и Бесарабова.

Судебные заседания по делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бесарабова запланированы на 13 и 14 сентября 2018 года в аннексированом РФ Крыму. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, передает УНН.

В КПГ добавили, что родственники Владимира Дудки после короткого свидания с ним сообщили, что у Владимира обостряются хронические заболевания, он страдает от высокого давления, боли в голове, проблем с сердцем и желудком. Он в отчаянии, потому что потерял надежду на возможное освобождение.

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Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 в Севастополе, их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (УК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а). Уже более полутора лет В. Дудка и А. Бессарабов находятся в крымском СИЗО.

16 ноября 2017 "Севастопольский городской суд" приговорил Дмитрия Штыбликов к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили, что может свидетельствовать о давлении на него со стороны следствия.

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Новости Украины, Алексей Бесарабов, Владимир Дудка, Дело украинских диверсантов, Украина, Украинские диверсанты.
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