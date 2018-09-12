В Харьковской области обнаружили подпольный цех

Правоохранители обнаружили в Харьковской области подпольный цех, в котором изготавливались горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.

"В рамках уголовного производства, открытого в декабря 2017 года по статьям ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НП Украины совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области разоблачили преступную деятельность группы лиц, которые организовали на территории Змиевского района подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Так, в помещении осуществляли незаконное изготовление бензина и дизельного топлива с похищенного углеводородного сырья. Не имея никаких разрешительных документов, злоумышленники осуществляли незаконное производство горючего, а затем транспортировали и реализовали продукцию в Харьковской и других областях Украины.

При изготовлении горюче-смазочных материалов осуществлялось загрязнения атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства в результате нарушения специальных правил.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что организацию, руководство и координацию противоправной деятельности по изготовлению топлива из углеводородного сырья осуществляла 42-летняя женщина. Она была основателем, руководителем и бухгалтером нескольких предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности по изготовлению фальсифицированного бензина и дизельного топлива.

"11 сентября на основании постановлений Киевского районного суда было проведено 7 обысков на промышленной территории по месту нахождения цеха, а также месту проживания группы лиц, организовавших на территории Харьковской области незаконное изготовление горюче-смазочных материалов. Всего в ходе обысков было изъято почти 20 тонн горюче-смазочных материалов, химические примеси, деньги в сумме 250 тысяч гривен, 32 тысячи российских рублей, 10 тысяч долларов США и бухгалтерскую документацию", - проинформировали в полиции.