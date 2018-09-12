Рейдерская атака на Харьковщине: 22 "титушкам" объявлены подозрения

Прокуратура сообщила о подозрении 22 участникам конфликта в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которые пытались захватить фермерское хозяйство.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в с. Занки по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия)", - говорится в сообщении.

Ранее национальная полиция задержала более 50 участников конфликта в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которые пытались захватить фермерское хозяйство.

Напомним, что 11 сентября в поселке Занки на местном элеваторе произошла драка с применением травматического оружия и газового баллончика, в которой приняли участие несколько десятков человек.

В результате пострадали семь человек - шесть мужчин и работник районной полиции, который получил телесные повреждения.

Среди пострадавших - активисты Национального корпуса.

"Руководители наших подразделений Максим Жорин, ветеран "Азова" Кирилл Яковлев", - сообщили на сайте организации.

По информации Нацкорпуса, рейдеры, увидев, что "отжать" предприятие и товар не удается, вызвали подмогу.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также следователи открыли уголовное производство по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 УК.

Ранее председатель Всеукраинской аграрной совета Андрей Дикун рассказал, что 8 сентября группа из 150 человек спортивного телосложения в балаклавах заехала на территорию элеватора, который принадлежит ФГ "Строгого А.Ф" в Змиевском районе.

Одновременно на поля предприятия заехала сельскохозяйственная техника и начала сбор урожая.

Предприятие ФГ "Строгого А.Ф" обрабатывает 6 тыс. га земли, выращивает кукурузу, сою, свеклу, подсолнечник, ячмень, горох. Недавно построили элеватор, где хранится 7 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Данное предприятие платит от 3 до 5 тыс. грн налогов за гектар.

В полиции сообщили, что предприятием пытались завладеть через махинации с документами. В частности, неизвестные лица предоставили государственному регистратору поддельные документы, в результате чего сменили руководителя предприятия.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.