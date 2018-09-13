В Донецкой области мошенники присваивали пенсии переселенцев

Мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников боевиков. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен.

"Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. "Актерам" платили по 100 гривень", - рассказали правоохранители.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет. Ее «координировала» 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которую уволили за дисциплинарные нарушения.

В настоящее время все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.

"На сегодняшний день, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Оперативники устанавливают фамилии пострадавших", - отметили в полиции.

У координаторки преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.