День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов
В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости: Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
X

В Донецкой области мошенники присваивали пенсии переселенцев

Полиция
00:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области.

Мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников боевиков. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен.

"Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. "Актерам" платили по 100 гривень", - рассказали правоохранители.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет. Ее «координировала» 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которую уволили за дисциплинарные нарушения.

В настоящее время все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.

"На сегодняшний день, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Оперативники устанавливают фамилии пострадавших", - отметили в полиции.

У координаторки преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донецкая область, Мошенничество, Пенсии переселенцев, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Запорожской области обезвредили банду вымогателей В столице возле школы пропал ребенок Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Последние новости

Кинофестиваль TIFF-2018: какие звезды представили свои новые фильмы Младшая дочь Дональда Трампа появилась на показе в Нью-Йорке Япония может сменить часовой пояс во время проведения Олимпийских игр-2020
Сегодня читают
01 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
02 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
03 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
04 Порошенко внес изменения в правила службы по контракту
05 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
Новости сегодня
01:39 Мия Кан — бикини-модель, ставшая проффессиональным тайским бойцом (Фото)
01:11 Врач Реала назвал секрет успеха Роналду
00:24 Внутри самого дорогого дома в мире: как выглядит особняк за $410 млн (Фото)
00:23 Польша поддерживает территориальную целостность Украины
00:07 Чувственные рисунки мужа о каждом совместном дне с женой в течение года (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Новости: Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь