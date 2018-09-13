Крымский активист убит в Киеве

Крымский активист и волонтер Анатолий "Талибан" Декин был убит в Киеве. Об этом написал в своем Facebook лидер гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов.

"Убит Анатолий Декин. Наш Талибан. Все в Крыму знают Талибана. Патриот, отстаивал Украинский Крым с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе .... прошел Майдан, был волонтером, помогал многим добробратам. И вот теперь он умер. Убит в своем доме, в Киеве... Толик, как так произошло... я не могу отойти от шока", - написал он. В комментариях к записи он уточнил, что неизвестный мужчина якобы убил Анатолия в его квартире выстрелами из пистолета, а затем добил ножом. Мотив убийства неизвестен.