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Крымский активист убит в Киеве

Анатолий Декин
07:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве убит известный крымский активист и волонтер Анатолий "Талибан" Декин.

Крымский активист и волонтер Анатолий "Талибан" Декин был убит в Киеве. Об этом написал в своем Facebook лидер гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов.

"Убит Анатолий Декин. Наш Талибан. Все в Крыму знают Талибана. Патриот, отстаивал Украинский Крым с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе .... прошел Майдан, был волонтером, помогал многим добробратам. И вот теперь он умер. Убит в своем доме, в Киеве... Толик, как так произошло... я не могу отойти от шока", - написал он.  В комментариях к записи он уточнил, что неизвестный мужчина якобы убил Анатолия в его квартире выстрелами из пистолета, а затем добил ножом. Мотив убийства неизвестен.

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Новости Украины, Анатолий Декин, Киев, Крым, Талибан, Украина.
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