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Ситуация на Донбассе: двое наших защитников получили ранения

Двое наших защитников получили ранения
09:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных, двое военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки боевики 38 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

"Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино" – сообщают в штабе ООС.

Также сообщается, что из минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского боевики НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

"С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березовой, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток один боевик уничтожен, еще пятеро получили ранения.

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