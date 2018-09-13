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В общежитии черкасского лицея распылили газовый баллончик

Газовый баллончик
09:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Из общежития "Черкасского профессионального лицея" эвакуировано 20 человек в связи с распылением газового баллончика индивидуальной защиты.

В Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в Черкасской области.

"Вчера в 22:30 в Черкассах на улице Панченко, в 9 этажном общежитии "Черкасский профессиональный лицей" жители почувствовали сильный запах газа. Скорой медицинской помощью с признаками отравления, в детскую областную больницу были госпитализированы двое парней 15 и 16 лет", - рассказали в пресс-службе. Спасатели добавили, что в соответствии с планом реагирования, к месту происшествия прибыли все оперативные службы экстренного вызова города. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.

Отделением радиационно-химически биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГоСЧС и аварийной газовой службой на месте происшествия были сделаны замеры воздуха на возможный содержание вредных веществ. "По результатам сделанных замеров, превышение пороговых значений выявлено не было. В ходе расследования, которое провели работники полиции, удалось установить что в общежитии на 8 этаже было распыления газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия", - уточнили в ГоСЧС.

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Новости Украины, "Черкасский профессиональный лицей", Газовый баллончик, Общежитие, Черкассы, Эвакуация.
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