В общежитии черкасского лицея распылили газовый баллончик

В Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в Черкасской области.

"Вчера в 22:30 в Черкассах на улице Панченко, в 9 этажном общежитии "Черкасский профессиональный лицей" жители почувствовали сильный запах газа. Скорой медицинской помощью с признаками отравления, в детскую областную больницу были госпитализированы двое парней 15 и 16 лет", - рассказали в пресс-службе. Спасатели добавили, что в соответствии с планом реагирования, к месту происшествия прибыли все оперативные службы экстренного вызова города. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.

Отделением радиационно-химически биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГоСЧС и аварийной газовой службой на месте происшествия были сделаны замеры воздуха на возможный содержание вредных веществ. "По результатам сделанных замеров, превышение пороговых значений выявлено не было. В ходе расследования, которое провели работники полиции, удалось установить что в общежитии на 8 этаже было распыления газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия", - уточнили в ГоСЧС.