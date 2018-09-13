Женщина пыталась ввезти в Украину под юбкой 49 IPhone

Пограничники Харьковского отряда обнаружили украинку, которая пыталась переместить через государственную границу 49 телефонов iPhone, скрыв их под юбкой. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Так, сегодня ночью во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Гоптовка" внимание пограничного наряда Харьковского отряда привлекла украинка 1962 года рождения. Она шла пешком на вход в Украину, но прибыв в пункт пропуска начала сильно волноваться. Правоохранители решили применить специальные технические средства, чтобы осмотреть женщину и ее личные вещи. В результате на нее сработал металлоискатель.

Фото: dpsu.gov.ua

"Выяснилось, что под одеждой, а именно под юбкой, женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, которые были в пользовании. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар", - отметили пограничники. Смартфоны изъяли установленным порядком.