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Стрельба в Одессе: задержано 14 человек

Стрельба
12:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция задержала в Одессе микроавтобус, в котором находилось 14 человек, подозреваемых в стрельбе на улице Добровольского, в салоне обнаружили оружие.

Патрульные полицейские задержали 14 человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает УНН.

Около 1:00 часа ночи патрульным поступил вызов, что по улице Добровольского слышны выстрелы. Свидетели рассказали, как после ряда выстрелов по одному из игровых заведений неизвестные люди уехали с места на автомобиле Mercedes Sprinter. Также было установлено, что на транспортном средстве, которое разыскивается, на задней левой дверце - наклейка "Внимание дети". В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобиля, на котором скрылись причастные к стрельбе. Правоохранители во время отработки территории обратили внимание на Mercedes Sprinter с характерными признаками.

"Автомобиль с нарушителями остановили на улице Балковской. В салоне автомобиля находились 14 мужчин, которых задержали. Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили травматическое и холодное оружие - пистолеты, кастет, деревянные биты и дымовые шашки", - рассказали в полиции. На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства дела будут выясняться. Нарушителей доставили в отделение полиции. В этом происшествии никто не пострадал.

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Новости Украины, Задержание, Микроавтобус, Одесса, Полиция, Стрельба.
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