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Незаконная вырубка леса: В Харьковской области проводят обыски лесхозов

Обыски
13:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: khar.gp.gov.ua

Новости Украины: Правоохранители обыскивают лесхозы, которые могут быть причастны к незаконной вырубке деревьев в Харьковской области.

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Национальной полиции проводит обыски в лесных хозяйствах области и на предприятиях-контрагентах, которые могут быть причастны к незаконной вырубке деревьев.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)

"По предварительным данным, в лесхозах незаконно, без надлежащих разрешительных документов, вырубали деревья, а затем сбывали их предпринимателям по заниженным ценам", - сказано в сообщении.

Уже проведено 28 обысков на территории шести лесных хозяйств, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъята древесина и документация.

Обыски продолжаются.

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Новости Украины, Вырубка леса, Лес, Обыски, Полиция, Харьковская область.
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