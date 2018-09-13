День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС

Свиньи
14:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Госпродпотребслужба сообщает, что за 5 дней в Украине были зарегистрированы 4 очага заболевания африканской чумой свиней.

С 6 по 10 сентября 2018 года в Украине зафиксировали еще 4 случая заболевания африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Так, 06.09.2018 случай АЧС зарегистрировали в ЧСП "Дзвеняче" (с. Дзвеняче, Тетиевского района Киевской области); 06.09.2018 - в личном сельском хозяйстве в г. Мариуполь, Донецкой области; 06.09.2018 - в ГПИХ институт риса НААНУ (с. Антоновка, Скадовского района Херсонской области); 08.09.2018 - в ООО "Фридом Фарм Бекон" (с. Алешки, Алешковского района Херсонской области).

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора", - отметили контролеры. За три летних месяца импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней составил 10,5 тыс. т, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, добавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АЧС, Госпродпотребслужба, Свиньи, Украина, Эпидемия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В общежитии черкасского лицея распылили газовый баллончик Ситуация на Донбассе: двое наших защитников получили ранения Крымский активист убит в Киеве

Последние новости

Глава Фонда гарантирования вкладов: В Украине нет проблемных банков Футболисты Десны сыграли вничью со школьниками Венгерский уполномоченный "по Закарпатью": Украину интересует комплекс полномочий
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
15:35 Черныш о ситуации по Титану: Все разговоры "дайте воду" безосновательны
15:32 Менее половины французов считают США надежным союзником
15:32 Разыскиваемый Дыминский нашелся на матче Карпат в Польше
15:30 Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие
15:28 Компания Trasco представила первый в мире бронированный суперкар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь