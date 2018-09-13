В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС

С 6 по 10 сентября 2018 года в Украине зафиксировали еще 4 случая заболевания африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Так, 06.09.2018 случай АЧС зарегистрировали в ЧСП "Дзвеняче" (с. Дзвеняче, Тетиевского района Киевской области); 06.09.2018 - в личном сельском хозяйстве в г. Мариуполь, Донецкой области; 06.09.2018 - в ГПИХ институт риса НААНУ (с. Антоновка, Скадовского района Херсонской области); 08.09.2018 - в ООО "Фридом Фарм Бекон" (с. Алешки, Алешковского района Херсонской области).

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора", - отметили контролеры. За три летних месяца импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней составил 10,5 тыс. т, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, добавила в цене около 40%, а сало - более 70%.